Нигматуллин поддержал отказ РФС от перехода в Азию: «Ждем, когда нас разбанят в УЕФА, — и вперед за титулами»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил «СЭ» на вопрос об отказе исполкома Российского футбольного союза (РФС) от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, который состоялся в среду, 20 декабря.

«Данное решение более чем логично. Я не вижу никаких перспектив в Азии. Хоть территориально мы можем относиться и к тем и к другим, все-таки российский футбол всегда ассоциировался с Европой. Я думаю, что в Азии мы будем выглядеть странновато. Честно говоря, далеко не факт, что нас ждали бы там с распростертыми объятиями. Поэтому ждем, когда нас разбанят в УЕФА, — и вперед за титулами в Европе», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.