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Сегодня, 23:30

Онопко рассказал о травме Пиняева в матче с Египтом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев получил повреждение в матче против олимпийской сборной Египта (1:2).

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — цитирует Онопко официальный сайт РФС.

Онопко руководил сборной России в матче с Египтом. Другая половина национальной команды под руководством Валерия Карпина 12 сентября сыграет со сборной Катара. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Источник: Сайт РФС
Виктор Онопко
Сергей Пиняев
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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