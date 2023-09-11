Кравцов — о поражении от Египта: «Мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее»

Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов прокомментировал поражение от олимпийской команды Египта (1:2) во втором товарищеском матче. Первая игра завершилась вничью (1:1).

«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями. Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге, свои моменты мы не забили и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками — мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», — приводит слова Кравцова сайт РФС.

12 сентября сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Матч начнется в 18.15 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.