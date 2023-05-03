Онопко высказался о мотивации молодых отечественных футболистов

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался о мотивации молодых отечественных футболистов на фоне отстранения от международных соревнований.

«Заметил ли что молодежь стала немного проседать? Не заметил. Не могу знать, что у них там в «Динамо» по Захаряну. Но общей тенденции нет. Все зависит от каждого футболиста. Стало ли сложнее мотивировать игроков в сборной в играх против таких сборных, как Ирак и Иран? Нет. Абсолютно ничего не поменялось. Все ребята хотят играть с горящими глазами. Кто не хочет, тот может не приезжать. Но пока приезжают все», — приводит слова Онопко Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных турнирах под эгидой организаций.