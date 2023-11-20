Полузащитник сборной России Кривцов рассказал о настрое на игру против Кубы

Сегодня, 11:31
Полузащитник сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, есть ли мотивация играть против таких команд как национальная команда Кубы.
«Конечно, есть. Это же сборная. Я и в клубе всегда максимально настроен на любого соперника. Тем более, если выйду на поле против Кубы, это будет мой первый матч за национальную сборную. Тут все очевидно», — цитирует Кривцова «Известия».
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.