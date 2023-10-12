Радченко: «Саленко живет в Киеве. Ситуация вокруг наших стран никак не повлияла на общение»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, что до сих пор поддерживает общение с экс-партнером по национальной команде Олегом Саленко.

«Мы с Олегом все еще общаемся. Последний раз созванивались недели три назад. Он часто спрашивает про ребят, с которыми мы начинали играть. Интересуется, как у них дела. Нам всегда есть о чем поговорить. В Питере у него много родственников, но сам он живет в Киеве. Занимается повседневными бытовыми делами. Ситуация вокруг наших стран никак не повлияла на наше общение. Надеюсь, в ближайшее время сможем с ним увидеться. Очень этого хочу», — приводит Sport24 слова Радченко.

Саленко выступал за сборную России с 1993 по 1994 год. Он является рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых голов в одном матче — 5. В игре группового турнира чемпионата мира 1994 года со сборной Камеруна (6:1) Саленко оформил пента-трик.