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Сегодня, 10:10

Радченко: «Саленко живет в Киеве. Ситуация вокруг наших стран никак не повлияла на общение»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, что до сих пор поддерживает общение с экс-партнером по национальной команде Олегом Саленко.

«Мы с Олегом все еще общаемся. Последний раз созванивались недели три назад. Он часто спрашивает про ребят, с которыми мы начинали играть. Интересуется, как у них дела. Нам всегда есть о чем поговорить. В Питере у него много родственников, но сам он живет в Киеве. Занимается повседневными бытовыми делами. Ситуация вокруг наших стран никак не повлияла на наше общение. Надеюсь, в ближайшее время сможем с ним увидеться. Очень этого хочу», — приводит Sport24 слова Радченко.

Саленко выступал за сборную России с 1993 по 1994 год. Он является рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых голов в одном матче — 5. В игре группового турнира чемпионата мира 1994 года со сборной Камеруна (6:1) Саленко оформил пента-трик.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586148-radchenko-salenko-zhivet-v-kiyeve-do-sikh-por-obshchayemsya-situatsiya-vokrug-nashikh-stran-ne-povliyala-na-obshcheniye
Дмитрий Радченко
Олег Саленко
Футбол
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