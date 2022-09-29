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29 сентября, 16:23

РФС взаимодействует с Министерством спорта РФ по вопросу частичной мобилизации

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что организация взаимодействует с Министерством спорта РФ по вопросу частичной мобилизации.

«РФС осуществляет взаимодействие с Минспорта РФ по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг», — сообщили в службе коммуникаций РФС на запрос «СЭ».

В четверг, 29 сентября, РФС запросил у клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

РФС разослал в клубы файл в формате документа, куда руководители должны внести данные о своих игроках и сотрудниках.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Футбол
Первая лига
РПЛ
РФС
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