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Сборная России

Сегодня, 13:05

Романцев назвал дураками тех, кто критикует сборную России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году.

«То, что сборная России все делает правильно, непонятно только дураку. Они просматривают и держат под контролем и молодых игроков, и игроков среднего возраста. В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать. Если есть возможность играть, надо это делать. Сборная делает все правильно. В Волгограде пришло 40 тысяч человек. Это показатель того, что все делается правильно», — сказал Романцев «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей. Команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (1:1), а также один раз проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).

Олег Романцев
Футбол
Сборная России по футболу
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