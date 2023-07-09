Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:52

Селюк — о матче сборной России с Катаром: «На сегодняшний день это точно лучше, чем ничего»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день это точно лучше, чем ничего. Главное, чтобы футболисты играли на результат, а не просто принимали участие в дружеских матчах, которые заканчиваются ничейным результатом. Например, как это получилось в матче с Ираном. Сама игра мне не очень понравилась. Если футболисты не попадают в ворота с двух метров, меня это напрягает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка

Также он рассказал, как в целом относится к организации подобных товарищеских матчей.

«Все эти товарищеские матчи выглядят странно. Такие встречи с иностранными партнерами — это политический акт. Они ничего не значат со спортивной точки зрения, мне такое не нравится. Я за спорт вне политики», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Игра пройдет в Дохе.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005208445_selyuk__o_matche_s_katarom_takie_vstrechi_s_inostrannyimi_partnerami_-_eto_politicheskiy_akt
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Селюк
1
0
Читайте также
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
Васильев: «По тем рекомендациям, которые придумал для России МОК, участвовать в Играх ни в коем случае нельзя»
Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира
Депутат Журова считает, что МОК страхуется за счет приглашение россиян на Азиатские игры
Поздняков: «Олимпийский комитет России не получал приглашений к участию в Азиатских играх»
Решение о выступлении российских пловцов на Азиатских играх станет известно в конце июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко считает Катар достойным соперником для сборной России