Семин: «Если матч с Сербией состоится, то это будет очень интересная и полезная игра»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«То, что наша сборная сыграет товарищеский матч с Сербией — очень хорошая новость. Руководители РФС делают все возможное, чтобы у нашей национальной команды были зарубежные соперники. Сербия — очень серьезная команда. Если матч состоится, то это будет очень интересная и полезная для нас игра. Эта игра не имеет никакой политической подоплеки, ведь мы с сербами друзья», — сказал Семин Metaratings.ru.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.