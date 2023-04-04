Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:10

Семин: «Если Карпин подписал новый контракт, значит, должен находить мотивацию работать в сборной»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о мотивации Валерия Карпина в национальной команде и ответил на вопрос, была ли бы ему самому сейчас интересна работа со сборной России.

— Как думаете, нужно ли было Валерию Карпину переподписывать контракт с РФС, когда у него в «Ростове» идет борьба за медали, а национальная команда отлучена от соревнований?

— Если он подписал, значит, должен находить мотивацию работать в сборной с полной отдачей. Карпин — зрелый человек, опытный, который не может принимать такие решения, не продумав.

— Вам было бы интересно работать в сборной России в такой ситуации?

— Что говорить: если бы да кабы? Когда у тебя работа есть, то о ней стоит говорить, а так зачем теорию разводить? Нет турниров, значит, надо мотивировать по-другому. С помощью неофициальных соревнований, товарищеских матчей, тренировок. А дальше будет больше.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Семин
0
Читайте также
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков — о Тедеско в сборной России: «Он не был в нашем списке кандидатов, но поступало предложение его включить»

Семин рассказал, как относится к возможному переходу России из европейского в азиатский футбол