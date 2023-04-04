Семин: «Если Карпин подписал новый контракт, значит, должен находить мотивацию работать в сборной»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о мотивации Валерия Карпина в национальной команде и ответил на вопрос, была ли бы ему самому сейчас интересна работа со сборной России.

— Как думаете, нужно ли было Валерию Карпину переподписывать контракт с РФС, когда у него в «Ростове» идет борьба за медали, а национальная команда отлучена от соревнований?

— Если он подписал, значит, должен находить мотивацию работать в сборной с полной отдачей. Карпин — зрелый человек, опытный, который не может принимать такие решения, не продумав.

— Вам было бы интересно работать в сборной России в такой ситуации?

— Что говорить: если бы да кабы? Когда у тебя работа есть, то о ней стоит говорить, а так зачем теорию разводить? Нет турниров, значит, надо мотивировать по-другому. С помощью неофициальных соревнований, товарищеских матчей, тренировок. А дальше будет больше.