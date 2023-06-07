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Сборная России

Сегодня, 14:03

Аршавин заявил, что не видит смысла в сборах национальной команды без товарищеских игр

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что национальная команда должна проводить сборы только в случае договоренности о проведении матчей с другими сборными.

«Когда игры есть, конечно, нужно [собираться сборной России]. Когда матчей нет, то я не вижу смысла просто собираться для сбора», — приводит ТАСС слова Аршавина.

30 мая РФС сообщил о переносе июньского тренировочного сбора национальной команды на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/17949935
Андрей Аршавин
Сборная России по футболу
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