Смородская — о товарищеском матче сборной России с Узбекистаном: «Хорошо хоть с кем-нибудь играть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

«Хорошо хоть с кем-нибудь играть, поддерживать форму. Сильнее ли Узбекистан Таджикистана? Не владею информацией об этих командах. Я за ними не следила», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Сборная России сыграет с национальной командой Узбекистана 20 ноября на стадионе «Пахтакор».

17 ноября российская команда встретится с футболистами из Таджикистана.