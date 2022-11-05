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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.
«Хорошо хоть с кем-нибудь играть, поддерживать форму. Сильнее ли Узбекистан Таджикистана? Не владею информацией об этих командах. Я за ними не следила», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.
Сборная России сыграет с национальной командой Узбекистана 20 ноября на стадионе «Пахтакор».
17 ноября российская команда встретится с футболистами из Таджикистана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования