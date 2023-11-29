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Сегодня, 10:45

Сторона Бугаева нашла доказательства невиновности экс-футболиста сборной России в деле о сбыте наркотиков

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, сообщила «СЭ» подробности хода дела по сбыту наркотиков, в котором обвиняют футболиста.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили. Главное сейчас — не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», — сказала Макличенко «СЭ».

Бугаев завершил карьеру футболиста в 2010 году. Он выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Томь», «Химки» и «Краснодар». Также он провел 7 матчей за сборную России, защитник выступал за национальную команду на Евро-2004.

Алексей Бугаев в&nbsp;матче за&nbsp;сборную России. Блистал в «Торпедо», играл за Россию на Евро, а теперь может сесть из-за наркотиков. Экс-футболисту Бугаеву грозит пожизненное

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