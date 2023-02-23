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Сегодня, 10:33

Сычев выступил против перехода российского футбола в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев считает, что Российскому футбольному союзу не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из-за отстранения от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«О переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, думаю, что нам не стоит этого делать. Потому что наше место в Европе. Вы скажете о неизвестных сроках возвращения российского футбола, а я отвечу, что верю в лучшее», — приводит слова Сычева Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-sychev-o-perekhode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-nashe-mesto-v-yevrope
Дмитрий Сычев
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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