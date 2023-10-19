Терехов заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России

Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России.

«Я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду — это большая привилегия и честь. Мое дело — играть за «Химки». Понятно, что вызов из первой лиги в сборную ты, скорее всего, не получишь, но я не думаю о завершении карьеры в сборной России», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

33-летний Терехов дебютировал за сборную России в 2021 году в матче со Словакией. Всего за национальную команду он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.