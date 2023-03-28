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Сегодня, 10:30

Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, что России не нужно вступать в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в Азиатскую конфедерацию?

— Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.

— Значит, надо ждать?

— Да. И самое главное — не терять время, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры.

Полностью интервью Адиева «СЭ» читайте здесь

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
Сборная России по футболу
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