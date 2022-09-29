Тренер сборной России Писарев нецензурно ответил на вопрос о Мостовом

29 сентября, 19:53
Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что экс-полузащитник Александр Мостовой не извинился перед ним за оскорбительные слова.
«Позвонил ли Мостовой и извинился? Да *** с ним!» — ответил Писарев.
Ранее Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищескую игру России с Киргизией (2:1), назвал Писарева аферистом во время матча Медиалиги. Мостовой является главным тренером медийной команды Fight Nights. Не исключено, что экс-хавбек сборной России не знал, что звук с его позиции попадет в прямой эфир.
После заявления Мостового, Писарев заявил, что не обращает внимания на подобные высказывания.