Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

29 сентября, 19:53

Тренер сборной России Писарев нецензурно ответил на вопрос о Мостовом

Владимир Пушкарев
,  
Микеле Антонов
Николай Писарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что экс-полузащитник Александр Мостовой не извинился перед ним за оскорбительные слова.

«Позвонил ли Мостовой и извинился? Да *** с ним!» — ответил Писарев.

Ранее Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищескую игру России с Киргизией (2:1), назвал Писарева аферистом во время матча Медиалиги. Мостовой является главным тренером медийной команды Fight Nights. Не исключено, что экс-хавбек сборной России не знал, что звук с его позиции попадет в прямой эфир.

После заявления Мостового, Писарев заявил, что не обращает внимания на подобные высказывания.

Александр Мостовой. Александр Мостовой заявил, что не будет извиняться перед Писаревым за резкие слова в его адрес

Александр Мостовой
Николай Писарев
Сборная России по футболу
24
21
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре

Александр Мостовой заявил, что не будет извиняться перед Писаревым за резкие слова в его адрес