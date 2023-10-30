В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» рассказал о желании провести товарищеский матч со сборной России.

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», — сказал Эль-Аттар.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что сборная России могла провести матч с основным составом команды Египта в октябрьскую паузу. Игра должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1). В марте сборные России и Ирана сыграли вничью — 1:1.