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Сборная России

Сегодня, 12:42

В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» рассказал о желании провести товарищеский матч со сборной России.

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», — сказал Эль-Аттар.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что сборная России могла провести матч с основным составом команды Египта в октябрьскую паузу. Игра должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1). В марте сборные России и Ирана сыграли вничью — 1:1.

Сборная России по футболу
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