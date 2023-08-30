В сборную России на сентябрьский сбор вызваны 49 футболистов

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав футболистов национальной команды на сентябрьский учебно?тренировочный сбор.

Состав сборной России на сентябрский сбор:

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба — «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба — «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все — «Ростов»), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все — ЦСКА), Александр Юшин («Урал») Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — «Крылья Советов»), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба — «Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика»).

Учебно?тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.