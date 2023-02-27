Непомнящий: «В нынешних условиях матчи сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Ирана и Ирака.

«В нынешних условиях игры сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы. Нам нужно играть, держать себя в тонусе, быть всегда готовыми. Тем более Азия и Африка сейчас очень хорошо подтянулись по уровню мастерства. Многие африканские и азиатские игроки выступают в европейских чемпионатах, нам нужно пользоваться возможностью и играть.

Стал замечать, что сейчас в российском футболе происходит подъем талантливой молодежи, которой нужно реализовывать себя. Нужно не упустить момента и развивать наших талантливых ребят в играх за сборную. Такие игры очень здорово нам помогут, когда мы вернемся в европейский и мировой футбол», — приводит Sport24 слова Непомнящего.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.