Дьяков: «Вряд ли есть очередь из желающих тренировать сборную России»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал желание РФС начать переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о продлении контракта.

«Почему нет? Вряд ли стоит очередь из желающих тренировать сборную России в данной ситуации, когда только товарищеские матчи. Думаю, что Карпин вполне справляется. Видно, что сборная сильно молодая, на перспективу. Все надеются, что через несколько лет нас вернут в международный футбол. Ребят туда готовит тренер, у которого они будут знать все требования. Чтобы через годы не было никаких сюрпризов. Вполне нормально, что Карпин и дальше будет работать со сборной», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение 54-летнего специалиста со сборной России истекает летом 2024 года. Карпин возглавил команду в июле 2021 года.

20 ноября сборная России разгромила в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0.