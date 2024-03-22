Сильянов — о победе сборной России над Сербией: «У них игроки топ-класса, но бывает все»

Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«У Сербии действительно в составе игроки топ-класса. Но в футболе бывает все. Судья показал Гайичу красную карточку, и игра пошла по-другому сценарию. Удаление предопределило крупную победу? Скорее всего, да. Или мы в порядке», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

На 21-й минуте встречи защитник Сербии Милан Гайич получил прямую красную карточку.

Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.