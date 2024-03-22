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22 марта, 11:31

Иванов — о матче России с Сербией: «Удаления не было, только чистый пенальти»

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление защитника сборной Сербии Милана Гайича в матче с Россией (0:4).

Игрок получил прямую красную карточку на 21-й минуте встречи.

«Удаления не было, только чистый пенальти. Зачем давать тройное наказание? Нам самим было бы интересно посмотреть, как мы бы сыграли без удаления, потому что соперник действительно был серьезным. Удаление было неправильным, и мы не получили полной картины», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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