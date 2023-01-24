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Сегодня, 17:15

Газзаев: «Надо любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на появившуюся информацию о том, что УЕФА оставил в силе все решения по отстранению российской сборной и клубов от международных турниров. Официальных заявлений пока не было сделано.

«Между УЕФА И РФС состоялась просто рабочая встреча, никакого решения мы и не ожидали. Официально нас отстранили до конца сезона, и лишь потом будут приниматься основные решения. Сейчас никакого решения не принято. Нам надо подготовиться. И любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах. Для начала возвращения всего российского футбола это приоритетная цель, которой нужно добиться, приложив все усилия», — сказал Газзаев «СЭ».

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Валерий Газзаев
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