Россию лишат Суперкубка-2023 и оставят в силе отстранение наших команд? Что известно о новых решениях УЕФА

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24 января в офисе УЕФА состоялась встреча представителей РФС с членами европейской ассоциации, на которой обсуждались возможности потенциального возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.
Известно, что от РФС во встрече участвовали генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.
Президент РФС Александр Дюков, по данным ТАСС, собирается лично принять участие в заседании исполкома УЕФА, который состоится 25 января.
Как сообщает журналист Sky Sport Роб Харрис, отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе, так как события на Украине продолжаются. Источник утверждает, что наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не урегулируется.
Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований 28 февраля 2022 года. РФС пытался обжаловать эти решения в спортивном арбитражном суде (CAS), но все апелляции были отклонены.
Еще одно важное решение УЕФА, которое, вероятно, было озвучено на встрече с представителями РФС, — изменение места проведения матча за Суперкубок-2023.
В марте 2020 года право принять игру получила Россия — встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы должна была пройти на стадионе в Казани. Однако, по данным Sky Sports, УЕФА ищет новое место.
Отвечает заслуженный тренер России Валерий Газзаев.
— Между УЕФА И РФС состоялась просто рабочая встреча, никакого решения мы и не ожидали, — подчеркнул специалист. — Официально нас отстранили до конца сезона, и лишь потом будут приниматься основные решения. Сейчас никакого решения не принято. Нам надо подготовиться. И любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах. Для начала возвращения всего российского футбола это приоритетная цель, которой нужно добиться, приложив все усилия.
В РФС подтвердили факт переговоров, но о конкретных решениях не сообщили.
— Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале, — сообщили в службе коммуникаций РФС.