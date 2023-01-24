Россию лишат Суперкубка-2023 и оставят в силе отстранение наших команд? Что известно о новых решениях УЕФА

Это было ожидаемо.

24 января в офисе УЕФА состоялась встреча представителей РФС с членами европейской ассоциации, на которой обсуждались возможности потенциального возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.

Известно, что от РФС во встрече участвовали генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Президент РФС Александр Дюков, по данным ТАСС, собирается лично принять участие в заседании исполкома УЕФА, который состоится 25 января.

Бан России останется в силе

Как сообщает журналист Sky Sport Роб Харрис, отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе, так как события на Украине продолжаются. Источник утверждает, что наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не урегулируется.

Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований 28 февраля 2022 года. РФС пытался обжаловать эти решения в спортивном арбитражном суде (CAS), но все апелляции были отклонены.

Казань лишат права проведения матча за Суперкубок

Еще одно важное решение УЕФА, которое, вероятно, было озвучено на встрече с представителями РФС, — изменение места проведения матча за Суперкубок-2023.

В марте 2020 года право принять игру получила Россия — встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы должна была пройти на стадионе в Казани. Однако, по данным Sky Sports, УЕФА ищет новое место.

Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что все это означает?

Отвечает заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

— Между УЕФА И РФС состоялась просто рабочая встреча, никакого решения мы и не ожидали, — подчеркнул специалист. — Официально нас отстранили до конца сезона, и лишь потом будут приниматься основные решения. Сейчас никакого решения не принято. Нам надо подготовиться. И любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах. Для начала возвращения всего российского футбола это приоритетная цель, которой нужно добиться, приложив все усилия.

В РФС подтвердили факт переговоров, но о конкретных решениях не сообщили.

— Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале, — сообщили в службе коммуникаций РФС.