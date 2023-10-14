«Поднимаюсь, смотрю на Черчесова, он — на меня. И опустошение...» 25 лет легендарному автоголу Ковтуна

Кошмар в Исландии.

Чемпионат Европы-2000. Отборочный турнир

Исландия — Россия — 1:0 (0:0)

Гол: Ковтун, 89 — в свои ворота

Исландия: Б. Кристинссон, Хельгасон, Хрейдарссон, С. Йонссон, Л.О. Сигурдссон, Р. Кристинссон, Колвидссон (С.П. Тордарсон, 87), Адольфссон, Гуннлагссон, Т. Гудйонссон (Х. Сигурдссон, 5), Дадасон.

Россия: Черчесов, Ковтун, Онопко, Варламов, Яновский, Смертин, Шалимов, Титов, Карпин (Хохлов, 60), Тихонов (Игонин, 12), Мостовой.

Ровно 25 лет назад, 14 октября 1998 года, сборная России провела один из самых курьезных матчей в своей истории. В Рейкьявике команда Анатолия Бышовца уступила Исландии — 0:1. Единственный гол в той встрече забил наш защитник Юрий Ковтун.

Мостовой в роли центрфорварда

В октябре 1998 года сборной России отступать было уже некуда. После двух поражений на старте отборочного цикла Евро-2000 — от Украины (2:3) и Франции (2:3) — нужно было во что бы то ни стало увозить три очка из страны викингов. Исландцы, к слову, в первом туре дома сыграли с французами вничью (1:1), а затем не проиграли в Армении (0:0).

— Что вас сейчас в первую очередь беспокоит? - спросили Анатолия Бышовца за день до матча.

— Несколько игроков получили повреждения. В частности, у Хлестова травма паховых колец. Есть проблемы у Карпина и Аленичева. Кроме того, заболел Семак — температура 39. А Терехин не смог полететь с нами по семейным обстоятельствам: его супруга в тяжелом состоянии попала в больницу. Во-вторых, мы должны представить себе, какую тактику выберет соперник, и найти пути для результативной игры. В-третьих, беспокоят климатические условия. Они тоже будут влиять на выбор тактики.

В итоге по сравнению с поединком против чемпионов мира наш тренерский штаб произвел четыре перестановки в составе. Овчинникова, Хлестова, Аленичева и Бесчастных заменили Черчесов, Смертин, Ковтун и Шалимов. Больше всего удивил выбор центрального нападающего. Эту роль Бышовец отвел Мостовому.

Мостовой мог уже в дебюте встречи красноречиво ответить скептикам. Полузащитник «Сельты» на 3-й минуте бил по оставленным вратарем исландцев воротам, но россиянину помешал Сигурдссон. Кто бы мог тогда подумать, что это будет единственная для гостей возможность отличиться?!

В первой половине первого тайма россияне больше владели мячом, но это никак не выливалось в опасные моменты. Кроме того, уже на 13-й минуте пришлось проводить вынужденную замену — вместо травмированного Тихонова вышел Игонин.

Исландцы, спокойно срывая наши атаки, вскоре осмелились на вылазки на чужую половину поля. Так, на 31-й минуте после подачи углового Адольфссон, высоко выпрыгнув, сильно направил мяч над самой перекладиной. Тут же последовал прорыв Дадасона, завершившийся ударом в створ ворот.

«Меня несколько удивил наш стартовый состав. Если мы собирались играть на победу, то почему на поле вышло столько футболистов оборонительного плана? — недоумевал после матча вице-чемпион Европы-1988 Вагиз Хидиятуллин. — Чистых нападающих не было вовсе. В полузащите Смертин больше занимался разрушительной работой. Примерно в том же ключе действовал и Игонин, заменивший в начале матча Тихонова. Вся четверка наших защитников откровенно слаба в подыгрыше, из-за чего заметно страдал переход от обороны к атаке. В нападении Мостовой старался, цеплялся за все мячи, но было видно, что он играет не на своей позиции. Выпадал из игры Титов, который словно растворился на поле».

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы все докатились во всех областях нашей жизни...»

После перерыва гостям по-прежнему не хватало скорости и нестандартных ходов. По сути, наша сборная не провела ни одной интересной атаки. К тому же на 75-й минуте команда Бышовца осталась в меньшинстве — судья показал вторую желтую карточку Смертину, усмотрев в его действиях симуляцию.

Кульминацией печального в исполнении сборной России зрелища стала 89-я минута. Последовала подача с левого фланга (атака хозяев началась с неточного выноса Онопко) в нашу штрафную. Ковтун попытался в прыжке прервать ее — получился красивый удар головой по своим воротам. Увы, результативный... Черчесов никак в той ситуации помочь уже не мог.

— Вы знаете, дорогие друзья, мне тут просто нечего сказать... — вымолвил после паузы в прямом эфире шокированный, как и вся страна, комментатор Виктор Гусев. — Так не бывает! Так не бывает! Такое количество аналогий... События не могут развиваться с таким трагизмом, таким трагическим повторением эпизодов. Ведь это Юрий Ковтун послал мяч в собственные ворота. Тот самый Ковтун, неудачная игра головой которого привела к пенальти в наши ворота в матче с Украиной..."

После третьего поражения кряду уже никто не верил в то, что Россия отберется на чемпионат Европы-2000. Бышовец на пресс-конференции дал понять, что не собирается подавать в отставку.

— Мы свое дело делали честно, однако, к сожалению, есть объективные причины, влияющие на результат. Желания и самоотдачи недостаточно — требуется еще и умение. Оно же нас в очередной раз подвело. Хотя то, что здесь произошло, несправедливо. Мы должны были повести в счете с пенальти, а вместо этого лишились игрока (Смертина. — Прим. «СЭ»), потом умудрились еще и сами себе забить. С другой стороны, просматривается новая команда. Думаю, хорошо влились в состав Игонин и Смертин, неплохо смотрелся Хохлов. Но если допускать на таком уровне столь грубые ошибки, то невозможно на что-то рассчитывать.

— Итак, наш футбол докатился?

— Мы все докатились во всех областях нашей жизни. Я, конечно, в первую очередь спрашиваю с себя, но нельзя забывать, что футбол — часть этой жизни.

— Что скажете о будущем? — спросил Бышовца исландский журналист.

— У меня контракт до 2002 года. Но могут быть различные толкования происшедшего.

В декабре 1998 года Анатолия Бышовца на посту наставника национальной команды сменил Олег Романцев и практически совершил невозможное. Наша команда была в шаге от попадания на крупный турнир, если бы не ошибка Александра Филимонова, которую он совершил в матче с Украиной почти ровно через год после ляпа Ковтуна — 9 октября 1999 года.

Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Не успела жена порадоваться голу, как добавили, что муж забил в свои...»

— Помню матч и автогол в деталях, — рассказывал Ковтун в 2018 году. — Небольшое поле, ветер и никой игры. Одно мучение. Передачу эту с фланга помню как сейчас: низкая, неудобная. Понимаю, что достать мяч ногой не смогу и выбрал решение выпрыгнуть и выбить мяч по направлению его движения. И получился нереальный «чирк». Мяч от моей головы залетает в ворота. Поднимаюсь, вижу это, смотрю на Стаса Черчесова, он смотрит меня, и просто опустошение... В раздевалке разборок никаких не было.

— Автогол в игре с Исландией по ночам не снится? — спросили Ковтуна через три года после конфуза.

— Нет. Но из биографии тот эпизод не вычеркнешь. Признаться, после Рейкьявика в голову лезли предательские мысли: «Не последний ли это матч за сборную?» Такой «сюрприз» преподнес, да еще на фоне сплошных поражений. Но спустя какое-то время понял, что бросаться в крайности не стоит — жизнь на той игре не закончилась. Правда, какое-то время не общался с прессой. Не потому, что пытался закрыться — просто так было проще вернуть душевное равновесие. Кстати, супруга переживала едва ли не больше меня. Во время игры ей сообщили, что муж забил. Не успела она обрадоваться, как добавили, что в свои ворота. Поддержка близких необходима. Если в семье порядок, то и на поле все ладится.

Тот автогол не поставил крест на карьере Ковтуна. В январе 1999 года он перешел из «Динамо» в «Спартак», в составе которого трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

— Ковтун как защитник меня всегда интересовал, — признавался накануне старта чемпионата России-1999 Олег Романцев. — И когда я узнал, что его можно получить, сразу же провел переговоры с Толстых и Ярцевым. Что касается чьего-то мнения о не слишком высоких возможностях Ковтуна, то оно меня не интересует. Это — самоотверженный, опытный защитник. Да, моментами действует в отборе не совсем чисто. Но еще не поздно это исправить.

После поражения от Исландии Ковтуна полтора года не вызывали в сборную России. Юрий вернулся в национальную команду в марте 2001 года и провел за нее еще 19 матчей. В его активе гол в домашней встрече с Югославией (1:1). Ковтун отыграл все три матча на групповом турнире чемпионата мира-2002.