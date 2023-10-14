Сегодня, 11:30
Чемпионат Европы-2000. Отборочный турнир
Исландия — Россия — 1:0 (0:0)
Гол: Ковтун, 89 — в свои ворота
Исландия: Б. Кристинссон, Хельгасон, Хрейдарссон, С. Йонссон, Л.О. Сигурдссон, Р. Кристинссон, Колвидссон (С.П. Тордарсон, 87), Адольфссон, Гуннлагссон, Т. Гудйонссон (Х. Сигурдссон, 5), Дадасон.
Россия: Черчесов, Ковтун, Онопко, Варламов, Яновский, Смертин, Шалимов, Титов, Карпин (Хохлов, 60), Тихонов (Игонин, 12), Мостовой.
Ровно 25 лет назад, 14 октября 1998 года, сборная России провела один из самых курьезных матчей в своей истории. В Рейкьявике команда Анатолия Бышовца уступила Исландии — 0:1. Единственный гол в той встрече забил наш защитник Юрий Ковтун.
В октябре 1998 года сборной России отступать было уже некуда. После двух поражений на старте отборочного цикла Евро-2000 — от Украины (2:3) и Франции (2:3) — нужно было во что бы то ни стало увозить три очка из страны викингов. Исландцы, к слову, в первом туре дома сыграли с французами вничью (1:1), а затем не проиграли в Армении (0:0).
— Что вас сейчас в первую очередь беспокоит? - спросили Анатолия Бышовца за день до матча.
— Несколько игроков получили повреждения. В частности, у Хлестова травма паховых колец. Есть проблемы у Карпина и Аленичева. Кроме того, заболел Семак — температура 39. А Терехин не смог полететь с нами по семейным обстоятельствам: его супруга в тяжелом состоянии попала в больницу. Во-вторых, мы должны представить себе, какую тактику выберет соперник, и найти пути для результативной игры. В-третьих, беспокоят климатические условия. Они тоже будут влиять на выбор тактики.
В итоге по сравнению с поединком против чемпионов мира наш тренерский штаб произвел четыре перестановки в составе. Овчинникова, Хлестова, Аленичева и Бесчастных заменили Черчесов, Смертин, Ковтун и Шалимов. Больше всего удивил выбор центрального нападающего. Эту роль Бышовец отвел Мостовому.
Мостовой мог уже в дебюте встречи красноречиво ответить скептикам. Полузащитник «Сельты» на 3-й минуте бил по оставленным вратарем исландцев воротам, но россиянину помешал Сигурдссон. Кто бы мог тогда подумать, что это будет единственная для гостей возможность отличиться?!
В первой половине первого тайма россияне больше владели мячом, но это никак не выливалось в опасные моменты. Кроме того, уже на 13-й минуте пришлось проводить вынужденную замену — вместо травмированного Тихонова вышел Игонин.
Исландцы, спокойно срывая наши атаки, вскоре осмелились на вылазки на чужую половину поля. Так, на 31-й минуте после подачи углового Адольфссон, высоко выпрыгнув, сильно направил мяч над самой перекладиной. Тут же последовал прорыв Дадасона, завершившийся ударом в створ ворот.
«Меня несколько удивил наш стартовый состав. Если мы собирались играть на победу, то почему на поле вышло столько футболистов оборонительного плана? — недоумевал после матча вице-чемпион Европы-1988 Вагиз Хидиятуллин. — Чистых нападающих не было вовсе. В полузащите Смертин больше занимался разрушительной работой. Примерно в том же ключе действовал и Игонин, заменивший в начале матча Тихонова. Вся четверка наших защитников откровенно слаба в подыгрыше, из-за чего заметно страдал переход от обороны к атаке. В нападении Мостовой старался, цеплялся за все мячи, но было видно, что он играет не на своей позиции. Выпадал из игры Титов, который словно растворился на поле».
После перерыва гостям по-прежнему не хватало скорости и нестандартных ходов. По сути, наша сборная не провела ни одной интересной атаки. К тому же на 75-й минуте команда Бышовца осталась в меньшинстве — судья показал вторую желтую карточку Смертину, усмотрев в его действиях симуляцию.
Кульминацией печального в исполнении сборной России зрелища стала 89-я минута. Последовала подача с левого фланга (атака хозяев началась с неточного выноса Онопко) в нашу штрафную. Ковтун попытался в прыжке прервать ее — получился красивый удар головой по своим воротам. Увы, результативный... Черчесов никак в той ситуации помочь уже не мог.
— Вы знаете, дорогие друзья, мне тут просто нечего сказать... — вымолвил после паузы в прямом эфире шокированный, как и вся страна, комментатор Виктор Гусев. — Так не бывает! Так не бывает! Такое количество аналогий... События не могут развиваться с таким трагизмом, таким трагическим повторением эпизодов. Ведь это Юрий Ковтун послал мяч в собственные ворота. Тот самый Ковтун, неудачная игра головой которого привела к пенальти в наши ворота в матче с Украиной..."
После третьего поражения кряду уже никто не верил в то, что Россия отберется на чемпионат Европы-2000. Бышовец на пресс-конференции дал понять, что не собирается подавать в отставку.
— Мы свое дело делали честно, однако, к сожалению, есть объективные причины, влияющие на результат. Желания и самоотдачи недостаточно — требуется еще и умение. Оно же нас в очередной раз подвело. Хотя то, что здесь произошло, несправедливо. Мы должны были повести в счете с пенальти, а вместо этого лишились игрока (Смертина. — Прим. «СЭ»), потом умудрились еще и сами себе забить. С другой стороны, просматривается новая команда. Думаю, хорошо влились в состав Игонин и Смертин, неплохо смотрелся Хохлов. Но если допускать на таком уровне столь грубые ошибки, то невозможно на что-то рассчитывать.
— Итак, наш футбол докатился?
— Мы все докатились во всех областях нашей жизни. Я, конечно, в первую очередь спрашиваю с себя, но нельзя забывать, что футбол — часть этой жизни.
— Что скажете о будущем? — спросил Бышовца исландский журналист.
— У меня контракт до 2002 года. Но могут быть различные толкования происшедшего.
В декабре 1998 года Анатолия Бышовца на посту наставника национальной команды сменил Олег Романцев и практически совершил невозможное. Наша команда была в шаге от попадания на крупный турнир, если бы не ошибка Александра Филимонова, которую он совершил в матче с Украиной почти ровно через год после ляпа Ковтуна — 9 октября 1999 года.
— Помню матч и автогол в деталях, — рассказывал Ковтун в 2018 году. — Небольшое поле, ветер и никой игры. Одно мучение. Передачу эту с фланга помню как сейчас: низкая, неудобная. Понимаю, что достать мяч ногой не смогу и выбрал решение выпрыгнуть и выбить мяч по направлению его движения. И получился нереальный «чирк». Мяч от моей головы залетает в ворота. Поднимаюсь, вижу это, смотрю на Стаса Черчесова, он смотрит меня, и просто опустошение... В раздевалке разборок никаких не было.
— Автогол в игре с Исландией по ночам не снится? — спросили Ковтуна через три года после конфуза.
— Нет. Но из биографии тот эпизод не вычеркнешь. Признаться, после Рейкьявика в голову лезли предательские мысли: «Не последний ли это матч за сборную?» Такой «сюрприз» преподнес, да еще на фоне сплошных поражений. Но спустя какое-то время понял, что бросаться в крайности не стоит — жизнь на той игре не закончилась. Правда, какое-то время не общался с прессой. Не потому, что пытался закрыться — просто так было проще вернуть душевное равновесие. Кстати, супруга переживала едва ли не больше меня. Во время игры ей сообщили, что муж забил. Не успела она обрадоваться, как добавили, что в свои ворота. Поддержка близких необходима. Если в семье порядок, то и на поле все ладится.
Тот автогол не поставил крест на карьере Ковтуна. В январе 1999 года он перешел из «Динамо» в «Спартак», в составе которого трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.
— Ковтун как защитник меня всегда интересовал, — признавался накануне старта чемпионата России-1999 Олег Романцев. — И когда я узнал, что его можно получить, сразу же провел переговоры с Толстых и Ярцевым. Что касается чьего-то мнения о не слишком высоких возможностях Ковтуна, то оно меня не интересует. Это — самоотверженный, опытный защитник. Да, моментами действует в отборе не совсем чисто. Но еще не поздно это исправить.
После поражения от Исландии Ковтуна полтора года не вызывали в сборную России. Юрий вернулся в национальную команду в марте 2001 года и провел за нее еще 19 матчей. В его активе гол в домашней встрече с Югославией (1:1). Ковтун отыграл все три матча на групповом турнире чемпионата мира-2002.