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Сборная России

28 сентября, 14:15

Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Заглядываем в будущее и изучаем возможных соперников по турниру, который пройдет в 2024-2025 годах.

Интересных матчей у сборной России будет немного.

Лига наций-2022/23

По итогам группового турнира определились участники «Финала четырех» (Хорватия, Испания, Италия и Голландия), а также большинство из команд, переходящих на повышение или понижение в другие дивизионы.

В марте пройдут матчи плей-офф с участием Гибралтара, Кипра, Литвы и Белоруссии. В них выявятся те, кто выбывает в дивизион D. А в июне состоятся игры с участием квартета лучших сборных турнира.

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Лига наций-2024/25

Практически определился состав дивизионов для следующего турнира, который, если ничего не изменится, пройдет в 2024 и 2025 годах. Появлялась информация, что в нем, возможно, выступят представители Южной Америки, но дальше разговоров дело не пошло.

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Жеребьевка и сборная России

Уже сегодня можно предположить, как будут выглядеть корзины при жеребьевке Лиги наций-2024/25 (ее дата пока не названа). Сборной России решением УЕФА не дали выступить в нынешнем розыгрыше, она автоматически заняла последнее место в своей группе и, увы, выбыла в третий дивизион — дивизион С. С него и начнем.

Дивизион C. Фото "СЭ"
Дивизион C.
Фото «СЭ»

Соответственно, наша команда, если УЕФА не продлит ее отстранение, не получит в соперники Румынию, Швецию и Армению. Предположу, что нас разведут по разным группам с Косово. В целом легко спрогнозировать, что оппоненты достанутся малоинтересные со спортивной точки зрения, и нужно сделать все возможное, чтобы скорее вернуться в дивизион В.

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Другие дивизионы

Корзины в других дивизионах будут выглядеть следующим образом.

Дивизион А. Фото "СЭ"
Дивизион А.
Фото «СЭ»
Дивизион B. Фото "СЭ"
Дивизион B.
Фото «СЭ»
Дивизион D. Фото "СЭ"
Дивизион D.
Фото «СЭ»
Футбол
Сборная России по футболу
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