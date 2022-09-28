Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?

28 сентября, 14:15
Интересных матчей у сборной России будет немного.
По итогам группового турнира определились участники «Финала четырех» (Хорватия, Испания, Италия и Голландия), а также большинство из команд, переходящих на повышение или понижение в другие дивизионы.
В марте пройдут матчи плей-офф с участием Гибралтара, Кипра, Литвы и Белоруссии. В них выявятся те, кто выбывает в дивизион D. А в июне состоятся игры с участием квартета лучших сборных турнира.
Практически определился состав дивизионов для следующего турнира, который, если ничего не изменится, пройдет в 2024 и 2025 годах. Появлялась информация, что в нем, возможно, выступят представители Южной Америки, но дальше разговоров дело не пошло.
Уже сегодня можно предположить, как будут выглядеть корзины при жеребьевке Лиги наций-2024/25 (ее дата пока не названа). Сборной России решением УЕФА не дали выступить в нынешнем розыгрыше, она автоматически заняла последнее место в своей группе и, увы, выбыла в третий дивизион — дивизион С. С него и начнем.
Соответственно, наша команда, если УЕФА не продлит ее отстранение, не получит в соперники Румынию, Швецию и Армению. Предположу, что нас разведут по разным группам с Косово. В целом легко спрогнозировать, что оппоненты достанутся малоинтересные со спортивной точки зрения, и нужно сделать все возможное, чтобы скорее вернуться в дивизион В.
Корзины в других дивизионах будут выглядеть следующим образом.