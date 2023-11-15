«Абаскаль не видел, чтобы совмещали работу в сборной и клубе? Мне по барабану». Карпин — о матче России с Кубой

Интервью главного тренера сборной России.

Соболеву во всем надо прибавлять

— Что можете сказать о сборной Кубы? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Знаю фамилии игроков сборной Кубы. Есть пара футболистов, которые выделяются на общем фоне, но игроков уровня Месси, Роналду или даже Головина там нет. С кем можно сравнить Кубу по уровню? С Кенией.

— Соболеву не понравилось судейство на тренировке. Вам надо прибавлять?

— Это Соболеву надо прибавлять!

— В чем?

— Во всем.

— Соболев попал в сборную, несмотря на небольшое количество игрового времени в «Спартаке». Почему?

— Он был в сборной, знает все требования. Нам на всякий случай нужен большой нападающий. Из четырех форвардов, которые сейчас соответствуют уровню национальной команды, есть Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин. Вызывать четырех на одну товарищескую игру не очень удобно. Поэтому выбор пал на Чалова, Сергеева и Соболева.

— Соболев и Волков в последнее время не играют, но оба в сборной.

— Сильянов тоже не играл. Но и он, и Волков хорошо выглядели на предыдущем сборе, они знают требования. Значит, времени на подготовку уйдет меньше.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Ивич после матча с «Зенитом» сказал, что Волков не в оптимальной форме.

— После сегодняшней тренировки могу сказать, что мне нравится его форма. А дальше посмотрим. Ивич видит его больше — у него свое понимание. Волков хорошо играет в атаку; не согласен, что он плох в обороне. Я счастлив, что он ходит вперед. Дай Бог, чтобы все так делали! Крайний защитник должен любить атаковать.

— Почему в сборной нет игроков «Динамо»?

— Про Тюкавина уже сказал. Фомин травмирован — «Динамо» попросило его не вызывать.

— Скопинцев?

— Крайних защитников у нас более чем достаточно. Все россияне, которые играют в командах из верхней части таблицы, здесь.

— Почему не вызван Игнатов?

— Его качества мне нравятся. Но как их использовать, не очень понимаю.

— Правильно ли мы понимаем, что сегодняшний состав, который был на тренировке — с Осипенко, Солдатенко, Кузяевым, Головиным, — это основа на Кубу?

— Приблизительно.

— Перемены могут быть в атаке?

— Они могут быть где угодно. Незначительные, 2-3 позиции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Краснодаре открывают аэропорт? Круто. А про Ростов не слышно?

— Слышали информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре?

— Да ладно! Круто! А про Ростов не слышно? Нам теперь на два часа меньше ехать. Не очень поможет, но хоть что-то.

— Рассматриваете ли вызов Бакаева?

— Мы следим за всеми. Если он будет проявлять себя, то да. Пока сложно судить. Давайте подождем. Надо принимать во внимание уровень сопротивления команд. Одно дело — играть в Испании, Италии. Другое — в Эмиратах.

— На тренировках сборной Головин и Кузяев сильно выделяются?

— Такого, чтобы они были на голову выше остальных, нет. Но посильнее. Быстрее принимают решения.

— Будут ли дозаявки?

— Нет.

— Как вам кажется, в Волгограде на сборную придет много зрителей?

— Надеюсь, что да. Только что сказали, что 22 тысячи билетов продано на данный момент.

— Пойдет ли матч в рейтинг ФИФА? И сколько замен предусмотрено?

— Шесть замен, вроде. Значит, должен идти.

— Что происходит с Соболевым?

— Спросите у Абаскаля. Он в худшей форме, чем был? Плюс-минус такой же. Опять же, говорю на основании того, что можно было увидеть за одну тренировку.

— Вы с ним не общались?

— На этом сборе еще нет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана

— Можно ли уже подвести итоги работы сборной за год? Довольны ли вы количеством матчей?

— Принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, - да. Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана? Да, хотелось бы. Но что есть, то есть.

— Был период, когда вы регулярно говорили о том, что формируете новую команду. Сейчас сборная будет играть на результат?

— Мы всегда играли на победу. Или с Кенией этого не было?

— Такое ощущение, что нет.

— То есть сборную надо настраивать на Кению? Значит, я недонастроил. Игрокам сборной России нужен «донастрой», чтобы обыграть Кению... А может, в другом проблема? Может, в мастерстве? Вот я сейчас выйду настроенным на сто процентов, чтобы Кению обыграть. Но я не обыграю. Или дам вам по 10 миллионов евро, чтобы вы вышли и победили. Но у вас не получится.

— То есть уровня мастерства сборной России недостаточно для того, чтобы обыграть команду уровня Кении?

— Ни одну команду не обыграть, кроме детей, если нет определенных качеств.

— Общались ли вы с Захаряном и Миранчуком, которые остались в расположении клубов?

— Нет.

— Они понимают, почему не вызваны?

— Понимают.

— Вы сегодня останавливали тренировку, когда отрабатывали выход из обороны в атаку, и что-то объясняли. Нет ощущения, что это очень рискованно? Могут быть обрезы.

— Да, могут быть обрезы.

— Кто ошибся перед вторым голом «Спартака»?

— И Песьяков, и Осипенко.

— А в чем Песьяков ошибся?

— Дал слабую передачу.

— Это аналог того, что было в прошлом году с ЦСКА?

— Технический брак, да.

— Вчера появилась информация о стычке Дзюбы и Пиняева после игры со «Спартаком». Перепалки между футболистами после неудачных матчей - частое явление? Или это говорит о какой-то нездоровой атмосфере в коллективе?

— Бывает. В любой нормальной семье подобное случается. Если это будет после каждой неудачной игры, то, конечно, это плохо. Но аналогичные ситуации происходили, наверно, у любого футболиста в России.

— После матча с «Ростовом» Абаскаль сказал, что не знает случаев, когда тренер возглавлял и сборную, и клуб. Это дерзость или особая любовь к вам?

— Не знаю. Говорит и говорит. Мне по барабану. Абаскаль не знает случаев совмещения, чтобы человек тренировал и сборную, и клуб. А он знает хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок?

— Удовлетворены ли вы работой команды за этот календарный год?

— Кем-то удовлетворен больше, кем-то - меньше. Обобщать неправильно. Сказать, что у нас все замечательно и хорошо на сто процентов, тоже нельзя. Мы Кению обыграть не можем. И Кубу победить будет тяжело, сто процентов.

— Куда мы движемся, если не обыграем Кубу?

— Это самый главный вопрос. Мы не обыгрываем Кению и Кубу, но обыгрываем Камерун. Вот и все. Это одна из проблем.