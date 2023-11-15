Сегодня, 17:45
— Что можете сказать о сборной Кубы? — первый вопрос Валерию Карпину.
— Знаю фамилии игроков сборной Кубы. Есть пара футболистов, которые выделяются на общем фоне, но игроков уровня Месси, Роналду или даже Головина там нет. С кем можно сравнить Кубу по уровню? С Кенией.
— Соболеву не понравилось судейство на тренировке. Вам надо прибавлять?
— Это Соболеву надо прибавлять!
— В чем?
— Во всем.
— Соболев попал в сборную, несмотря на небольшое количество игрового времени в «Спартаке». Почему?
— Он был в сборной, знает все требования. Нам на всякий случай нужен большой нападающий. Из четырех форвардов, которые сейчас соответствуют уровню национальной команды, есть Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин. Вызывать четырех на одну товарищескую игру не очень удобно. Поэтому выбор пал на Чалова, Сергеева и Соболева.
— Соболев и Волков в последнее время не играют, но оба в сборной.
— Сильянов тоже не играл. Но и он, и Волков хорошо выглядели на предыдущем сборе, они знают требования. Значит, времени на подготовку уйдет меньше.
— Ивич после матча с «Зенитом» сказал, что Волков не в оптимальной форме.
— После сегодняшней тренировки могу сказать, что мне нравится его форма. А дальше посмотрим. Ивич видит его больше — у него свое понимание. Волков хорошо играет в атаку; не согласен, что он плох в обороне. Я счастлив, что он ходит вперед. Дай Бог, чтобы все так делали! Крайний защитник должен любить атаковать.
— Почему в сборной нет игроков «Динамо»?
— Про Тюкавина уже сказал. Фомин травмирован — «Динамо» попросило его не вызывать.
— Скопинцев?
— Крайних защитников у нас более чем достаточно. Все россияне, которые играют в командах из верхней части таблицы, здесь.
— Почему не вызван Игнатов?
— Его качества мне нравятся. Но как их использовать, не очень понимаю.
— Правильно ли мы понимаем, что сегодняшний состав, который был на тренировке — с Осипенко, Солдатенко, Кузяевым, Головиным, — это основа на Кубу?
— Приблизительно.
— Перемены могут быть в атаке?
— Они могут быть где угодно. Незначительные, 2-3 позиции.
— Слышали информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре?
— Да ладно! Круто! А про Ростов не слышно? Нам теперь на два часа меньше ехать. Не очень поможет, но хоть что-то.
— Рассматриваете ли вызов Бакаева?
— Мы следим за всеми. Если он будет проявлять себя, то да. Пока сложно судить. Давайте подождем. Надо принимать во внимание уровень сопротивления команд. Одно дело — играть в Испании, Италии. Другое — в Эмиратах.
— На тренировках сборной Головин и Кузяев сильно выделяются?
— Такого, чтобы они были на голову выше остальных, нет. Но посильнее. Быстрее принимают решения.
— Будут ли дозаявки?
— Нет.
— Как вам кажется, в Волгограде на сборную придет много зрителей?
— Надеюсь, что да. Только что сказали, что 22 тысячи билетов продано на данный момент.
— Пойдет ли матч в рейтинг ФИФА? И сколько замен предусмотрено?
— Шесть замен, вроде. Значит, должен идти.
— Что происходит с Соболевым?
— Спросите у Абаскаля. Он в худшей форме, чем был? Плюс-минус такой же. Опять же, говорю на основании того, что можно было увидеть за одну тренировку.
— Вы с ним не общались?
— На этом сборе еще нет.
— Можно ли уже подвести итоги работы сборной за год? Довольны ли вы количеством матчей?
— Принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, - да. Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана? Да, хотелось бы. Но что есть, то есть.
— Был период, когда вы регулярно говорили о том, что формируете новую команду. Сейчас сборная будет играть на результат?
— Мы всегда играли на победу. Или с Кенией этого не было?
— Такое ощущение, что нет.
— То есть сборную надо настраивать на Кению? Значит, я недонастроил. Игрокам сборной России нужен «донастрой», чтобы обыграть Кению... А может, в другом проблема? Может, в мастерстве? Вот я сейчас выйду настроенным на сто процентов, чтобы Кению обыграть. Но я не обыграю. Или дам вам по 10 миллионов евро, чтобы вы вышли и победили. Но у вас не получится.
— То есть уровня мастерства сборной России недостаточно для того, чтобы обыграть команду уровня Кении?
— Ни одну команду не обыграть, кроме детей, если нет определенных качеств.
— Общались ли вы с Захаряном и Миранчуком, которые остались в расположении клубов?
— Нет.
— Они понимают, почему не вызваны?
— Понимают.
— Вы сегодня останавливали тренировку, когда отрабатывали выход из обороны в атаку, и что-то объясняли. Нет ощущения, что это очень рискованно? Могут быть обрезы.
— Да, могут быть обрезы.
— Кто ошибся перед вторым голом «Спартака»?
— И Песьяков, и Осипенко.
— А в чем Песьяков ошибся?
— Дал слабую передачу.
— Это аналог того, что было в прошлом году с ЦСКА?
— Технический брак, да.
— Вчера появилась информация о стычке Дзюбы и Пиняева после игры со «Спартаком». Перепалки между футболистами после неудачных матчей - частое явление? Или это говорит о какой-то нездоровой атмосфере в коллективе?
— Бывает. В любой нормальной семье подобное случается. Если это будет после каждой неудачной игры, то, конечно, это плохо. Но аналогичные ситуации происходили, наверно, у любого футболиста в России.
— После матча с «Ростовом» Абаскаль сказал, что не знает случаев, когда тренер возглавлял и сборную, и клуб. Это дерзость или особая любовь к вам?
— Не знаю. Говорит и говорит. Мне по барабану. Абаскаль не знает случаев совмещения, чтобы человек тренировал и сборную, и клуб. А он знает хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок?
— Удовлетворены ли вы работой команды за этот календарный год?
— Кем-то удовлетворен больше, кем-то - меньше. Обобщать неправильно. Сказать, что у нас все замечательно и хорошо на сто процентов, тоже нельзя. Мы Кению обыграть не можем. И Кубу победить будет тяжело, сто процентов.
— Куда мы движемся, если не обыграем Кубу?
— Это самый главный вопрос. Мы не обыгрываем Кению и Кубу, но обыгрываем Камерун. Вот и все. Это одна из проблем.