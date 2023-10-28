«Аль-Наср» сыграет с «Аль Фейха» в чемпионате Саудовской Аравии 28 октября

«Аль-Фейха» и «Аль-Наср» сыграют в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 28 октября. Матч пройдет на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Начало — в 18:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль Фейха» — «Аль Наср» можно следить в разделе матч-центр на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Фейха» после десяти проведенных туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 набранных очков. «Аль-Наср» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 22 балла.

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