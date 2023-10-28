Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 17:00

«Аль Фейха» — «Аль Наср»: прямая трансляция матча Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Аль Фейха» в чемпионате Саудовской Аравии 28 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Фейха» и «Аль-Наср» сыграют в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 28 октября. Матч пройдет на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Начало — в 18:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль Фейха» — «Аль Наср» можно следить в разделе матч-центр на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Фейха» после десяти проведенных туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 набранных очков. «Аль-Наср» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 22 балла.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Ахли»