«Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль Шабаб» в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 сентября, в пятницу. Встреча пройдет на «Международном стадионе имени Короля Фахда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль Хиляль» — «Аль Шабаб» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале Okko Спорт.

В 2023 году нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Также состав команды в летнее трансферное окно пополнил и нападающий Неймар.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

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