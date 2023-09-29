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Саудовская Аравия

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«Аль Хиляль» — «Аль Шабаб»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии (видео)

Матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль Шабаб» пройдет 29 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Малком.
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль Шабаб» в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 сентября, в пятницу. Встреча пройдет на «Международном стадионе имени Короля Фахда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
29 сент, 21:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб Эр-Рияд

Ключевые события матча «Аль Хиляль» — «Аль Шабаб» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале Okko Спорт.

В 2023 году нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Также состав команды в летнее трансферное окно пополнил и нападающий Неймар.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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