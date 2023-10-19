«Аль-Хиляль» — о травме Неймара: «Возвращайся сильнее»

«Аль-Хиляль» опубликовал сообщение по поводу травмы, полученной нападающим команды Неймаром в матче за сборную Бразилии. У него диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

«Медицинское обследование показало, что Неймар получил разрыв крестообразной связки и хряща. Позже ему предстоит операция, после которой будет определена программа лечения и период восстановления. Возвращайся сильнее», — говорится в заявлении.

31-летнего бразильца заменили на Ришарлисона в конце первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (1:0). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле.