Неймар: «Это самый худший момент в карьере»

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче с Уругваем (0:2). У 31-летнего бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

«Это очень грустный момент, самый худший. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мои друзья (семья и друзья) мне понадобятся еще больше. Нелегко пережить травмы и операции, представьте, что через 4 месяца восстановления вам придется пройти через все это снова. Спасибо всем за слова поддержки», — написал Неймар в социальной сети.

Неймара заменили на Ришарлисона в конце первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (0:2). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле.