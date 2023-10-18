Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной

В матче с Уругваем бразильца в слезах унесли с поля на носилках.

Сборная Бразилии проиграла Уругваю (0:2) впервые за 22 года и потерпела первое поражение в квалификации КОНМЕБОЛ более чем за восемь лет.

Для Неймара матч закончился уже в первом тайме — прямо перед перерывом его заменили на Ришарлисона. Игрок «Аль-Хиляль» получил травму колена, поэтому ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. Неймар не смог сдержать слез.

Черная серия бразильца продолжается: за последние два месяца Неймар успел сделать скандальное заявление в связи с уходом из «ПСЖ», толкнуть соперника и пнуть в него мяч, повздорить с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем, провести ночь с тремя девушками перед матчем сборной, получить попкорном в голову и оскорбить главу Федерации футбола Бразилии.

Слезы бразильца в матче с Уругваем — это не только эмоциональная реакция на травму. Неймар явно устал от негативных событий.

Критика «ПСЖ»

Все началось со скандального интервью бразильца после ухода из «ПСЖ». Этим летом Неймар покинул самый статусный французский клуб, а в сентябре выразил свое недовольство в разговоре с журналистом O Globo. Нападающий заявил, что он и Лео Месси пережили в Париже «настоящий ад».

«Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на то что он прошел через все это. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошел через ад в Париже. Мы вместе прошли через ад, он и я».

Бразилец дал понять, что ему приходилось выдерживать море критики со стороны ультрас парижан. Во французском клубе его слова приняли холодно.

«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в клубе», — заявили представители «ПСЖ».

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Сцепился с игроком «Навбахора» и пнул в него мяч

18 сентября «Аль-Хиляль» спасся на 10-й добавленной минуте матча с узбекским «Навбахором» в рамках азиатской Лиги чемпионов. Неймар в той встрече не забил, но запомнился неподобающим поведением.

Игра у команды совсем не клеилась, что только раздражало бразильца. Во втором тайме он толкнул футболиста «Навбахора», а когда тот рухнул на газон, пнул в него мяч. Главный арбитр показал нападающему желтую карточку, а кадры с этим моментом облетели страницы спортивных СМИ.

Драка с главным тренером «Аль-Хиляля». Но Неймар все отрицает

В конце сентября издание Mundo Deportivo сообщило: Неймар обиделся на то, что главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш остался недоволен его пассивными действиями на поле в матче против «Навбахора». По данным журналистов, бразилец устроил бунт в раздевалке и требовал увольнения португальского специалиста. Однако это еще не все.

По данным портала Sport, между главной звездой команды и тренером произошла драка. Причем бразилец первый ударил Жезуша.

Сам Неймар, естественно, категорически отверг обвинения в свой адрес:

«Вранье, вы должны перестать верить в эти вещи. Такие страницы, как ваша, у которых миллионы подписчиков, не должны публиковать эти фейковые новости. При всем уважении, я прошу вас прекратить это, потому что это очень некрасиво».

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Развлекался в компании девушек за несколько часов до матча

После матча Бразилии с Венесуэлой (1:1) журналист Маус Балди поделился интересными подробностями досуга футболистов. По его словам, Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон накануне игры в квалификации ЧМ-2026 отрывались на вечеринке с девушками-инфлюенсерами.

Репортер прикрепил фотографии представительниц прекрасного пола, а также аудиозапись, доказывающую, что вечеринка действительно состоялась.

«Не столько ничья сборной Бразилии с Венесуэлой стала темой для разговоров в Куябе, сколько вечеринка с участием некоторых игроков», — написал в соцсетях Балди.

Утром нескольких девушек заметили выходящими из отеля, где проживали игроки. Одна из них выложила совместный снимок с Неймаром. В Сети принялись яростно напоминать бразильцу, что только в начале октября у него родился второй ребенок.

Закидали попкорном. Бразильский болельщик сделал это не просто так

В том же матче с Венесуэлой случился еще один инцидент. Когда Неймар уходил в подтрибунное помещение, бразильский болельщик бросил в него пакет с попкорном. И попал прямо в голову. Форвард отреагировал резко: «Засунь себе его в задницу. Прояви уважение!».

Смысл поступка фаната попытался объяснить бразильский журналист Фабио Алейшо, который живет и работает в России. В своих соцсетях он рассказал, что попкорн был выбран для броска не просто так.

«Знаете, почему в Неймара бросали попкорн? На бразильском футбольном сленге попкорном (пипока или пипокейро) называют игрока, который исчезает в решающие моменты игры и ничего не решает», — написал Алейшо.

Сам Неймар также выступил с заявлением, в котором сообщил, что осуждает подобное поведение фанатов.

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего, — играть в футбол. Защищать страну. Очевидно, мы делаем все, выкладываемся на полную, но часто результата нет. Это не то, чего ожидают болельщики. Я осуждаю такое отношение. Не надо этого делать, это очень плохо для футбола».

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз встал на сторону игрока:

«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист — норма. Но вот бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет, это же неуважение к тем, кто играет за сборную и старается сделать все, что может».

Оскорбление главы Федерации футбола Бразилии, жуткая травма

После игры с Венесуэлой, по данным AS, Неймар поругался с президентом Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригесом.

Футболист нелицеприятно высказался о нем в подтрибунном помещении, а также выразил недовольство местом проведения матча. И даже пригрозил, что не полетит на игру против сборной Уругвая.

Однако на матч с одной из самых титулованных сборных мира Неймар все же отправился. Но уже в первом тайме покинул поле на носилках. Утром фото футболиста в слезах облетели мировые СМИ.