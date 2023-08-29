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Саудовская Аравия

29 августа, 22:57

Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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«Аль-Наср» дома победил «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:0.

У хозяев дубль с пенальти на счету Криштиану Роналду. Форвард забивал на 13-й и 38-й минутах. Португалец мог оформить хет-трик, но уступил право исполнить третий пенальти Абдулрахману Гарибу. Хавбек «Аль-Насра» не смог реализовать одиннадцатиметровый на 80-й минуте матча. У победителей также по одному голу забили Садьо Мане и Султан Аль-Ганам.

Гости остались вдесятером на 79-й минуте матча после удаления Эвера Банеги.

«Аль-Наср» набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Аль-Шабаба» 2 очка и 17-е место.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 4-й тур
29 авг, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд

Криштиану Роналду
Садио Мане
ФК Аль-Наср
4
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