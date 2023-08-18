«Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Таавуну» в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Таавуну» в матче чемпионата Саудовской Аравии — 0:2.

У гостей отметились Леандре Лавамба и Ахмед Бахусейн.

Португальский форвард хозяев Криштиану Роналду, вышедший в старте, не отметился результативными действиями. Весь матч на поле у «Аль-Насра» также провели новички Садио Мане и Марцело Брозович.

После двух туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» не набрал очков и расположился на 15-й строчке. «Аль-Таавун» с 4 очками занимает 4-е место.

В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фатех». Встреча пройдет 25 августа. «Аль-Таавун» в этот же день встретится с клубом «Абха».