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Саудовская Аравия

Сегодня, 14:38

«Аль-Наср» готов заплатить «Порту» 60 миллионов евро за партнера Роналду по сборной Португалии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Атакующий полузащитник «Порту» и сборной Португалии Отавио может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает O Jogo.

По информации источника, клубы уже согласовали сумму сделки по трансферу 28-летнего футболиста в размере 60 миллионов евро, но теперь должны договориться о сроках выплат. Отмечается, что саудовский клуб предлагает выплатить 20 миллионов сразу, а оставшиеся 40 миллионов разделить на два транша, тогда как «Порту» рассчитывает получить как можно большую сумму первым переводом.

Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до июня 2025 года, при этом клубу принадлежат лишь 67,5 процента прав на полузащитника. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.

За «Аль-Наср» выступает напарник Отавио по сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/porto/noticias/otavio-sai-para-o-al-nassr-e-passa-a-ser-a-maior-venda-do-fc-porto-16881937.html
Футбол
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