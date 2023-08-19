«Аль-Наср» готов заплатить «Порту» 60 миллионов евро за партнера Роналду по сборной Португалии

Атакующий полузащитник «Порту» и сборной Португалии Отавио может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает O Jogo.

По информации источника, клубы уже согласовали сумму сделки по трансферу 28-летнего футболиста в размере 60 миллионов евро, но теперь должны договориться о сроках выплат. Отмечается, что саудовский клуб предлагает выплатить 20 миллионов сразу, а оставшиеся 40 миллионов разделить на два транша, тогда как «Порту» рассчитывает получить как можно большую сумму первым переводом.

Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до июня 2025 года, при этом клубу принадлежат лишь 67,5 процента прав на полузащитника. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.

За «Аль-Наср» выступает напарник Отавио по сборной Португалии Криштиану Роналду.