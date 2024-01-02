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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:43

Криштиану Роналду подарил матери на день рождения автомобиль Porsche

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду с мамой.
Фото Соцсети
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес дорогой подарок своей матери на день рождения.

31 декабря Долорес Авейру исполнилось 69 лет.

Футболист подарил маме автомобиль немецкой марки Porsche Cayenne. Видео с реакцией Долорес Авейру опубликовали в соцсетях.

Подарок Роналду в соцсетях прокомментировала сестра форварда, Катя Авейру:

«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из-за ценности подарка. Почитай своего отца и свою мать, и твои дни на земле будут долгими», — написала Авейру.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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