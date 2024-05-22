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Сегодня, 03:46

Неймар не успеет восстановиться к предсезонной подготовке «Аль-Хиляля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что нападающий Неймар не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки.

«Он не будет готов к предсезонной подготовке», — приводит RMC слова Жезуша.

Неймар с осени не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.

Игрок сборной Бразилии летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В сезоне-2023/24 он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил гол и сделал 3 результативные передачи.

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Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш
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