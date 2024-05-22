Неймар не успеет восстановиться к предсезонной подготовке «Аль-Хиляля»

Сегодня, 03:46
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что нападающий Неймар не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки.
«Он не будет готов к предсезонной подготовке», — приводит RMC слова Жезуша.
Неймар с осени не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.
Игрок сборной Бразилии летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В сезоне-2023/24 он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил гол и сделал 3 результативные передачи.