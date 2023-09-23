Роналду — о критике в свой адрес: «Говорят, что со мной покончено. Но это неправда»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что собирается играть в футбол, пока ему позволяет возраст.

«Говорят, что с Роналду покончено. Но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, с нас хватит». У меня еще многое впереди. Я все еще люблю футбол и люблю забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что с меня хватит, но я до сих пор доказываю, что это неправда», — приводит в Twitter слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне Роналду провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.