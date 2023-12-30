Криштиану Роналду признан главной звездой мирового спорта в 2023 году по версии Hooper HQ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом 2023 года по версии SММ-компании Hooper HQ.

Второе место в рейтинге занял форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Тройку лучших замкнул игрок в крикет Вират Кохли из Индии. В топ-5 также вошли бразильский футболист Неймар из саудовского «Аль-Хиляля» и баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

В этом сезоне форвард провел за «Аль-Наср» 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.