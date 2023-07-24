Люсьен Фавр может возглавить «Аль-Ахли»

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр входит в число кандидатов на пост главного тренера «Аль-Ахли», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб остановился на двух кандидатах — Фавре и главном тренере «Зальцбурга» Маттиасе Яйссле. Ранее предложение «Аль-Ахли» отклонил Марку Силва («Фулхэм»).

В летнее трансферное окно «Аль-Ахли» подписал экс-голкипера «Челси» Эдуара Менди и бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Кроме того, сообщалось, что клуб близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.