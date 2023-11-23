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Саудовская Аравия

Сегодня, 01:17

Моуринью: «Однажды я присоединюсь к лиге Саудовской Аравии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил, что в будущем может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Думаю, однажды я присоединюсь к лиге Саудовской Аравии. Думаю, я отправлюсь туда тренировать, да. Но этот день случится не завтра или послезавтра», — приводит Rai1 слова Моуринью.

60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 римляне стали победителями Лиги Европы.

Весной этого года Моуринью получил предложение на 120 миллионов евро из Саудовской Аравии, но отклонил его.

Жозе Моуринью. Моуринью предложили 120 миллионов евро за работу со сборной Саудовской Аравии или «Аль-Насром» Роналду
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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