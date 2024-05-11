Роналду 4 сезона не выигрывает национальный чемпионат

Португальский форвард Криштиану Роналду не выигрывает национальные чемпионаты с 2020 года.

Команда нападающего лишилась шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.

В последний раз 39-летний футболист выигрывал чемпионский титул в сезоне-2019/20 — в составе «Ювентуса».

Форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в январе 2023 . Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро. После победы над «Аль-Вахдой» команда Роналду идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.