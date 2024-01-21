Криштиану Роналду — о своей карьере в 2021-2022 годах: «Тогда люди считали меня потерянным»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о периоде своей карьеры в 2021 и 2022 годах.

«Если вы оглянитесь назад, то увидите, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, тогда люди действительно считали меня потерянным. Но правда заключается в том, что я сосредоточился и отлично провел период в «Аль-Насре», поэтому и забил 54 гола за год», — приводит слова Роналду Record.

В сезонах-2021/22 и 2022/23 португальский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед». За этот период он провел 54 игры за манкунианцев во всех турнирах и забил 27 голов.

В январе 2023 года 38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср». С 54 голами во всех турнирах он стал лучшим бомбардиром прошлого года.