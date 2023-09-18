В Иране фанаты бежали за автобусом Роналду из аэропорта в отель

Приезд Криштиану Роналду в Иран вызвал ажиотаж среди местных жителей.

Нападающий вместе с клубом прибыл в Тегеран для участия в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» 19 сентября встретится с местным клубом «Персеполисом». Начало встречи — в 21.00 мск.

Множество фанатов встретили «Аль-Наср» в аэропорту Тегерана, а после — принялись бежать за автобусом саудовского клуба, что усложнило движение на дороге. Позже — болельщики ворвались в отель, где разместилась команда.

Ранее Роналду получил в подарок персидский ковер от представителей «Персеполиса». Также в группе E «Аль-Наср» встретится с катарским «Аль-Духаилем» и таджикским «Истиклолом».

Сегодня стало известно, что на онлайн-платформах Ирана продают вещи, к которым прикасался Роналду.