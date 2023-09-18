В Иране продают вещи, к которым прикасался Роналду, среди них — арбуз и салфетки

На онлайн-платформах Ирана продают вещи, к которым якобы прикасался нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Tarafdari. Среди товаров — арбуз, салфетки и нитка ковра.

Нападающий вместе с клубом прибыл в Тегеран для участия в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср» 19 сентября встретится с местным клубом «Персеполисом». Начало встречи — в 21.00 мск.

Ранее Роналду получил в подарок персидский ковер от представителей «Персеполиса». Также в группе E «Аль-Наср» встретится с катарским «Аль-Духаилем» и таджикским «Истиклолом».

38-летний Роналду провел за «Аль-Наср» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.