Смолов рассказал, как помог Захаряну в адаптации в «Реал Сосьедад»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос «СЭ» об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я связывался с Браисом Мендесом, как только Арсен перешел. Просил поспособствовать, помочь адаптироваться. Он написал: «Да, без проблем!» Помогает? У Арсена спрашивал, вроде помогает. К Браису больше не возвращался, но он сейчас король Лиги чемпионов, забивает в каждой игре, поэтому сложно Арсену», — сказал Смолов «СЭ».

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 7 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.