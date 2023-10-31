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Испания

Сегодня, 15:05

Смолов рассказал, как помог Захаряну в адаптации в «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос «СЭ» об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я связывался с Браисом Мендесом, как только Арсен перешел. Просил поспособствовать, помочь адаптироваться. Он написал: «Да, без проблем!» Помогает? У Арсена спрашивал, вроде помогает. К Браису больше не возвращался, но он сейчас король Лиги чемпионов, забивает в каждой игре, поэтому сложно Арсену», — сказал Смолов «СЭ».

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 7 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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