41-летний капитан «Бетиса» Хоакин завершит карьеру по окончании сезона

Сегодня, 19:53
Капитан «Бетиса» Хоакин Санчес анонсировал завершение карьеры по окончании сезона-2022/2023.
Пресс-служба испанского клуба сообщила об этом, опубликовав видеоролик под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры».
Хоакин является воспитанником «Бетиса». Ранее 41-летний испанец выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину».
В составе сборной Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «Бетис» 23 матча, отметился 1 голом и 1 результативной передачей