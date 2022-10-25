Агент Бернарду Силва предложил «Реалу» подписать полузащитника «Манчестер Сити». Летом футболист мог перейти в «Барселону»

Сегодня, 20:41
Агент полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил «Реалу» подписать игрока, утверждает El Nacional.
Летом Силва могут перейти в «Барселону», но трансфер не состоялся. Каталонский клуб сохраняет интерес к 28-летнему португальцу, но теперь ему придется конкурировать с «Реалом».
Контракт полузащитника с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
В этом сезоне Бернарду Силва провел за «Сити» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования