Агент Бернарду Силва предложил «Реалу» подписать полузащитника «Манчестер Сити». Летом футболист мог перейти в «Барселону»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил «Реалу» подписать игрока, утверждает El Nacional.

Летом Силва могут перейти в «Барселону», но трансфер не состоялся. Каталонский клуб сохраняет интерес к 28-летнему португальцу, но теперь ему придется конкурировать с «Реалом».

Контракт полузащитника с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Бернарду Силва провел за «Сити» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.